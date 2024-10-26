الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ 15 فلسطينياً على الأقل في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن طولكرم ونابلس وجنين والقدس، واعتدت على الفلسطينيين، واعتقلت 15 منهم، بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وبذلك ارتفع عدد الاعتقالات في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 11400 فلسطيني.

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