شهيد وجرحى جراء استمرار غارات طيران العدو الإسرائيلي على القرى والبلدات اللبنانية

بيروت-سانا

استشهد شخص وأصيب آخرون، جراء غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على عدد من القرى والبلدات اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن شخصاً استشهد وجرح آخر، جراء غارة شنها الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي على حي الصفا في بلدة الدوير الجنوبية، فيما أدت غارة أخرى على بلدة البازورية استهدفت محيط نقطة مستحدثة للدفاع المدني في الهيئة الصحية إلى سقوط إصابات، كما أصيب شخص باستهداف مسيرة معادية لسيارة على طريق قانا في الجنوب.

فيما شن الطيران المعادي غارات على بلدتي زوطر الشرقية والشهابية وأطراف بلدة طيردبا وبلدات أنصار وسجد والبرج الشمالي.

وتعرضت قرية يحمر الشقيف في النبطية لقصف بالقذائف الانشطارية المحرمة دولياً، وفي مرجعيون استهدف الطيران المعادي بصاروخين أحد المنازل، ما تسبب بأضرار جسيمة فيه دون وقوع إصابات لكون المنزل خالياً، فيما دمرت غارتان منزلاً في كفررمان ومبنى في النبطية.

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