إدانات دولية للعدوان الإسرائيلي السافر على إيران

عواصم-سانا

أدانت العديد من الدول العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف فجر اليوم عدة نقاط على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لسيادة إيران وخرق واضح لقواعد القانون الدولي.

سلطنة عمان

أدانت سلطنة عُمان بشدة العدوان الجوي الإسرائيلي على أراض بالجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح اليوم، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لسيادة إيران وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها شجب سلطنة عُمان هذه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، والتي تهدد بجر المنطقة نحو مزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار وتشكل تصعيداً يُغذي دوامة العنف ويقوّض الجهود الرامية للتهدئة وخفض التوتر واحتواء الأزمات عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية.

وشدد البيان على ضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمات في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية والعربية كما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وجدد البيان دعوة سلطنة عمان للمجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل لوقف العدوان ووضع حد لهذه الانتهاكات السافرة على أراضي دول الجوار الإقليمي.

العراق

أدان العراق اليوم العدوان الصهيوني على إيران مؤكداً تضامنه ووقوفه مع طهران، فيما جدد موقفه الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية “واع” : “يواصل الكيان الصهيوني الغاصب سياساته العدوانية وتوسعة الصراع في المنطقة، ومنهج الاعتداءات السافرة، التي يرتكبها من دون رادع، وهذه المرّة يوجه يد العدوان نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما اقترفه من اعتداء جوي فجر اليوم على أهداف إيرانية”.

وأضاف: “لقد سبق للعراق أن حذر من مغبة النتائج الخطيرة جراء صمت المجتمع الدولي على السلوك الصهيوني لوحشي، تجاه أهلنا في فلسطين، واعتداءاته على لبنان وسورية، وكذلك لعدوان الجديد على إيران”.

وتابع: إن “العراق يستنكر ويدين بأشدّ العبارات الواضحة هذا العدوان، ويجدد تضامنه ووقوفه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وجدد العوادي، بحسب البيان، “الموقف الثابت والمبدئي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، والعمل الإقليمي والدولي الشامل على دعم الاستقرار في المنطقة”.

السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للاستهداف الإسرائيلي العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرة أنه انتهاك لسيادة إيران ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء “واس” موقف السعودية الثابت في رفض استمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الحرب، مؤكدة أن ذلك سيهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

وحذر البيان من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة.

وكانت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية تصدت بنجاح للعدوان الصهيوني الذي استهدف فجر اليوم عدة نقاط في البلاد.

الإمارات

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الاستهداف الإسرائيلي العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربة عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء “وام” عن وزارة الخارجية الإماراتية قولها في بيان اليوم: إن الإمارات تؤمن بأن الالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول وتعزيز الحوار، تشكل الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة.

وجددت الوزارة التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة.

وشدد البيان على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر، وتوسيع رقعة الحرب.

باكستان

أدانت باكستان العدوان الإسرائيلي على إيران اليوم، ووصفته بأنه انتهاك واضح للقانون الدولي، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن دورة التصعيد للصراع في المنطقة.

ونددت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها على موقعها الإلكتروني بشدة بالعدوان الذي شنه كيان الاحتلال الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات فورية لإنهاء جرائم “إسرائيل”.

وجاء في البيان: “إن الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سيادة إيران وسلامة أراضيها تشكل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية”، وتضعف الاستقرار الإقليمي، كما أنها تؤدي إلى تفاقم الوضع الخطير في المنطقة”.

وتابع: إننا نطالب مجلس الأمن الدولي بلعب دوره في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، واتخاذ خطوات فورية لإنهاء تصرفات “إسرائيل” المتهورة في المنطقة وسلوكها الإجرامي.

وأضاف: ينبغي للمجتمع الدولي أيضاً أن يلعب دوره لاستعادة السلام والأمن الإقليميين.

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