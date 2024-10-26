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الإمارات تدين الاستهداف الإسرائيلي لإيران وتؤكد ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية

2024-10-26

أبو ظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الاستهداف الإسرائيلي العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربة عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء “وام” عن وزارة الخارجية الإماراتية قولها في بيان اليوم: إن الإمارات تؤمن بأن الالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول وتعزيز الحوار، تشكل الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة.

وجددت الوزارة التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة.

وشدد البيان على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر، وتوسيع رقعة الحرب.

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