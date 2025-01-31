الحكومة الإيرانية: الشعب الإيراني يفخر بالقوة الدفاعية لبلاده

طهران-سانا

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية “فاطمة مهاجراني” أن اعتداء الكيان الصهيوني على البلاد خلف أضراراً محدودة، مشيرة إلى أن قوات الدفاع الجوي الإيراني تمكنت بقوتها ويقظتها من التصدي للاعتداء.

وقالت مهاجراني في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا: إن الشعب الإيراني يشعر بالفخر والاعتزاز بالقوة الدفاعية لبلاده ويثق بها عقب التصدي الناجح للاعتداء الصهيوني فجر اليوم، لافتة إلى أن أضرار الاعتداء كانت محدودة خلافاً للصور المزيفة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام.

ودعت مهاجراني الإيرانيين إلى الابتعاد عن الشائعات ومتابعة الأخبار فقط من وسائل الإعلام الرسمية وبيانات الدفاع الجوي الإيراني، مؤكدة أن إيران دولة قوية وقادرة ولن تتأثر بأي أذى من هذا الكيان الغاصب.

وأوضحت مهاجراني أن الوضع الحالي في إيران طبيعي وحتى الرحلات الجوية تم استئنافها منذ الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وكانت العلاقات العامة للدفاع الجوي الإيراني أكدت في بيان سابق نجاح أنظمة الدفاع الجوي في التصدي لمحاولات الكيان الصهيوني استهداف عدة مواقع في محافظات طهران وخوزستان وإيلام.

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