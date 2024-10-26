السعودية تدين الاستهداف الإسرائيلي لإيران وتحذر من تداعيات استمرار التصعيد في المنطقة

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الخارجية السعودية إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للاستهداف الإسرائيلي العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرة أنه انتهاك لسيادة إيران ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء “واس” موقف السعودية الثابت في رفض استمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الحرب، مؤكدة أن ذلك سيهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

وحذر البيان من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة.

وكانت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية تصدت بنجاح للعدوان الصهيوني الذي استهدف فجر اليوم عدة نقاط في البلاد.