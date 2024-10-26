26 تشرين الأول 1954- الرئيس جمال عبد الناصر يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه خطاباً في الإسكندرية

دمشق-سانا
1905 – استقلال النرويج عن السويد.
1945 – ظهور منظمة الأمم المتحدة بعد تصديق دستورها من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
1954 – الرئيس جمال عبد الناصر يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه خطاباً في الإسكندرية.
1973 – زامبيا وغامبيا يقطعان علاقاتهما الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
1979 – رئيس المخابرات الكوري الجنوبي كيم شي كيو يطلق الرصاص على الرئيس بارك شونغ هي ويرديه قتيلاً.
2002 – انتهاء أزمة احتجاز 800 رهينة داخل أحد مسارح موسكو من قبل مسلحين شيشان وذلك بعد اقتحام القوات الخاصة الروسية للمسرح.
من مواليد هذا اليوم:
1685 – دومينيكو سكارلاتي، موسيقي إيطالي. من وفيات هذا اليوم:
1235 – الملك أندرو الثاني، ملك المجر.
1989 – تشارلز بيدرسن، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1987.
2007 – آرثر كورنبرغ، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1959.
أعياد ومناسبات:
اليوم الوطني في النمسا.