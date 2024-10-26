سورية تشارك في الاجتماع التنسيقي لتحدي القراءة العربي القادم في دبي

دبي-سانا

بمشاركة سورية عقد في مدينة دبي الاجتماع التنسيقي التحضيري للموسم التاسع من مبادرة تحدي القراءة العربي التي تقيمها دولة الإمارات العربية المتحدة.

الاجتماع الذي أتى بعد انتهاء الموسم الثامن من المبادرة أمس الأول الذي حقق فيه الفريق السوري إنجازاً جديداً على مستوى المبادرة منذ تأسيسها، وهي حصول دولة واحدة على جائزتي بطل التحدي والمشرف المتميز في الموسم ذاته.

تضمن الاجتماع الذي شارك فيه المنسق العام للمبادرة في سورية علي العباس التحضير للموسم التاسع من المبادرة، وعرض الصعوبات وآلية العمل، وما نفذ في الموسم الثامن للمبادرة، حيث تم تقديم عرض للمكتبة الرقمية المحدثة التي ستشكل حافزاً للطلبة المشاركين بتحدي القراءة.

وعرض العباس خلال الاجتماع واقع المسابقة في سورية وأسباب نجاحها، لافتاً لدور وزارة التربية وخطتها في تعزيز اللغة العربية والتشجيع على القراءة والمطالعة، الأمر الذي شكل أساساً لبناء مهارات الطلاب.

وأكد العباس أن أحد أسباب النجاح أيضاً هو فريق عمل المسابقة المتكامل، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على إنشاء البيت الوطني للقراءة والتأليف ليكون الحاضنة لجميع الطلبة والمشرفين، ومدى إمكانية تعميم هذه التجربة على المستوى العربي، ما يسهم بدعم تجربة تحدي القراءة ويعمق العلاقات التربوية والثقافية بين الدول.

وفي الختام تم الحديث عن ضرورة مأسسة المبادرة لتأخذ طابع الديمومة وتأمين فرص تدريبية للطلبة الفائزين في المواسم السابقة.

حضر الاجتماع مدير إدارة البرامج والمبادرات في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الدكتور فوزان الخالدي.

رحاب علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen