الفارس محمد جوبراني يحرز لقب الجائزة الكبرى لدورة الوفاء لقفز الحواجز بنسختها الثامنة والعشرين

ريف دمشق-سانا

أحرز الفارس محمد جوبراني لقب الجائزة الكبرى لدورة الوفاء لقفز الحواجز بنسختها الثامنة والعشرين التي اختتمت اليوم بنادي الباسل للفروسية بالديماس بريف دمشق بعد أربعة أيام من المنافسة.

ونال الفارس جوبراني اللقب بعد فوزه بالمركز الأول بالمباراة النهائية للفئة العليا لارتفاع “145” سم، التي أقيمت على شوطين غير متماثلين، وجاء الفارس ليث العلي بالمركز الثاني، وحلت الفارسة شام الأسد بالمركز الثالث.

وذهبت الجائزة المصغرة للفارس محمد البعلي بعد فوزه في المباراة النهائية للفئة المتوسطة “ميديوم تور” لارتفاع “130”سم التي جرت منافساتها على شوطين الأول أصلي والثاني ترجيحي، وجاء الفارس أحمد المصري في المركز الثاني والفارسة جودي نظام في المركز الثالث.

أما الفئة الصغرى “سمول تور” ففاز بلقبها الفارس جوزيف ميرزا إثر فوزه بالمركز الاول بالمباراة النهائية لهذه الفئة لارتفاع /120/سم ولشوط أصلي مع جولة تمايز للمتعادلين من الشوط الأول وذهب المركز الثاني للفارسة شروق المصري والثالث للفارسة جوري بحبوح.

أما ألقاب البطولة لفئات “اما تور” لارتفاع “110”سم وميني تور “90” سم وفئة الأطفال “80”سم ففاز بها على التوالي الفرسان مروان زبيبي وعبد الهادي أسعد وتيم المنوخ.

وفي تصريح لسانا أشار مصمم مسالك المباريات مازن بيرم إلى المستويات المهارية المتقاربة، منوهاً بأهمية هذه الدورة، حيث تعد من أهم بطولات قفز الحواجز ويتحضر لها الفرسان بشكل مكثف ولفترات طويلة.

ولفت عدد من الفرسان إلى قوة المنافسات التي شهدتها جميع الفئات بالدورة التي تقام بمعايير دولية وبمسالك مصممة بأساليب فنية عالية فرضت عليهم تطبيق كل ما لديهم من مهارات لتجاوزها

محمد الرحيل

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