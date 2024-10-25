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الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: طيران العدو الإسرائيلي يشن 8 غارات على حارة حريك والكفاءات وبرج البراجنة والليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت

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وسائل إعلام لبنانية: طيران العدو الإسرائيلي يستهدف بغارة جوية منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت

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