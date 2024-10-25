الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: طيران العدو الإسرائيلي يشن 8 غارات على حارة حريك والكفاءات وبرج البراجنة والليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
التربية تشارك في منتدى “الدين والعالم” المنعقد في روسيا الاتحادية
2024-10-25
اتحاد الصحفيين يدين استهداف العدو الإسرائيلي للكوادر الإعلامية في لبنان
2024-10-25
خبيران روسيان: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي سورية انتهاك صارخ لسيادتها
2024-10-25
الدكتور المقداد يبحث مع ناجي التطورات في الأراضي المحتلة في ظل تصعيد الكيان الصهيوني عدوانه على المنطقة
2024-10-24
شاركت بها سانا.. القمة العالمية للإعلام في الصين: تبني أساليب مبتكرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي بالعمل الإعلامي
2024-10-24
وزير الكهرباء يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر سبل تعزيز التعاون في مجال الكهرباء
2024-10-24
نيبينزيا: الولايات المتحدة تتبع نهجاً غير إنساني تجاه سورية
2024-10-24
محليات
تنظيم 39 ضبطاً تموينياً في درعا خلال الأسبوع الحالي
2024-10-25
وفاة 4 أشخاص جراء حادث سير في منطقة بانياس
2024-10-25
إخماد حريقين في محلج تشرين وكراج الراموسة بحلب
2024-10-25
الجو غداً صحو بشكل عام وأجواء باردة خلال فترات الليل
2024-10-25
عبر بحث نشر بمجلة بريطانية.. باحثان سوريان يوثقان الأهمية الشعبية والاجتماعية لمشروب المتة في سورية
2024-10-25
ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في أغلب المناطق
2024-10-25
إخماد عدة حرائق في اللاذقية أكبرها بقرية سلمى بريف اللاذقية
2024-10-24
رياضة
فوز الرحى على العربي في دوري كرة السلة للناشئات
2024-10-25
أسماء ناصر الدين.. بطلة تضيء مصباحها بالشجاعة والإصرار
2024-10-25
الوثبة يفوز على أهلي حلب في افتتاح الدوري الممتاز لكرة القدم
2024-10-25
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يخسر أمام نظيره الكوري الديمقراطي في تصفيات كاس آسيا
2024-10-21
خماسية لبرشلونة في مرمى إشبيلية في الدوري الإسباني
2024-10-20
سهر الحسين موهبة واعدة في الكاراتيه
2024-10-20
اختتام بطولة زهرة الجولان بالشطرنج في حمص
2024-10-20
اقتصاد
الذهب يقترب من تحقيق مكاسب أسبوعية وسط توترات جيوسياسية
2024-10-25
بمناسبة يوم الأغذية العالمي… معرض منتجات غذائية محلية لـ17 مزارعاً من مختلف المحافظات
2024-10-24
مجلس الشعب يبدأ مناقشة البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون موازنة 2025
2024-10-24
ارتفاع أسعار النفط
2024-10-24
يتميز بانخفاض تكاليف إنتاجه… بدء زراعة موسم الفريز في طرطوس
2024-10-24
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
2024-10-24
مشاركون في المعرض الدولي الزراعي البيطري والدواجن ومستلزماتها: منصة للترويج لآخر المستجدات الزراعية والبيطرية
2024-10-23
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مقتل ضابط وجنديين للعدو خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة
خبيران روسيان: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي سورية انتهاك صارخ لسيادتها
الجو غداً صحو بشكل عام وأجواء باردة خلال فترات الليل
الدكتور المقداد يبحث مع ناجي التطورات في الأراضي المحتلة في ظل تصعيد الكيان الصهيوني عدوانه على المنطقة
الخارجية تعلن توزيع المقبولين لاختبار المهارات الحاسوبية بمسابقة تعيين عاملين دبلوماسيين فيها
بتكلفة 62 مليار ليرة… إجازة استثمار لمشروع إنتاج أدوية بيطرية في طرطوس
55 شهيداً جراء مجازر الاحتلال على قطاع غزة خلال الساعات الماضية
الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: طيران العدو الإسرائيلي يشن 8 غارات على حارة حريك والكفاءات وبرج البراجنة والليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت
2024-10-25
2024-10-25
mohamad
سابق
وسائل إعلام لبنانية: طيران العدو الإسرائيلي يستهدف بغارة جوية منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت
انظر ايضاً
وسائل إعلام لبنانية: طيران العدو الإسرائيلي يستهدف بغارة جوية منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت
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