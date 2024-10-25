لم ولن تكتمل.. في سادس عروض مهرجان السويداء المسرحي

السويداء-سانا

يحاول العمل المسرحي (لم ولن تكتمل) من تأليف وإخراج سيراج بريك الذي عرض مساء اليوم على خشبة مسرح قصر الثقافة بمدينة السويداء محاكاة فكرة الصراع بين الخير والشر.

ويطرح العمل الذي حل سادس عروض مهرجان السويداء المسرحي قضايا مجتمعية موجودة ومعاشة من خلال نماذج مختلفة يختلقها الجزء السيئ من شخصية الكاتب في المسرحية، حيث تعيش شخصيات العرض المأساة كاملة ضمن هذا الخيال مع انتصار الشر ومحاولة الكاتب التخلص من هذا الفكر بتمزيق النص كي ينتصر الخير ضمن الفكر الإبداعي المتروك للزمن وفكر متلقي العرض.

وضمن تجربة لعبة المسرح داخل مسرح شكل ديكور العرض وفقاً لمخرجه مستوى أول على منضدة سوداء يتجسد عليه الصراع داخل عقل الكاتب، وطاولتان تعملان على فصل المكان إحداهما خضراء تدل على الحياة والواقعية والعائلة، والأخرى حمراء تدل على شهوات النفس والحرب والدمار والقتل والتهديد، والستار الأبيض في الخلف جسد عليه من خلال الخيال العمق في

النفس البشرية، مستخدماً اللون الموف تمثيلاً للحلم عند الكاتب فترة الكتابة واللون الأحمر للدم والأخضر للواقعية بهدف التكيف مع هيكلية العرض.

ويسعى العرض في مقولته إلى إيصال رسالة مفادها:(هناك في الحياة وجهان إما الصواب أو الخراب فابحث عن الحقيقة، ليس هناك أبيض أو أسود ولا رمادياً، فقط يجب أن تختار شيئاً واحداً من هذه الحياة فقط).

وتلا العرض جلسة حوارية نقدية حوله أشار خلالها عدد من المداخلين إلى جماليته تأليفاً وإخراجاً كعمل أولي للمخرج، حيث طرح فكرة الصراع بين الخير والشر بأداء شبابي مميز وحرفية عالية بالديكور والإضاءة والسينوغرافيا برؤية إخراجية لاقت استحسان الجمهور وتفاعله.

شارك في تمثيل الأدوار كل من آية الهادي، آوس حسن، شهد ومايا أبوفخر، يزن العوام، رند حاتم ونورا معروف.

والمهرجان الذي تنظمه مديرية المسارح والموسيقا ودائرة المسرح القومي بالسويداء ومديرية الثقافة بالمحافظة على مدى سبعة أيام يختتم فعالياته غداً السبت بعرض مسرحي بعنوان: “استئصال” وإعلان نتائج مسابقة المهرجان لأفضل عرض وتمثيل.

ديار نصر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen