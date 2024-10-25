زاخاروفا: الاتفاق بين روسيا وكوريا الديمقراطية يهدف لبناء نظام دولي عادل

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاتفاق بين روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية “غير تصادمي ودفاعي بطبيعته وليس موجهاً ضد مصالح دول ثالثة”.

ونقل موقع قناة آر تي عن زاخاروفا قولها في تصريح اليوم: إن “هذا الاتفاق يهدف بالدرجة الأولى للحفاظ على الاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا وبناء نظام دولي عادل”،مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يحتوي أيضا على المبادئ الأساسية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية- الكورية في مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية للدولتين.

وأضافت زاخاروفا: إن التوقيع على هذا الاتفاق كان نتيجة طبيعية لوصول علاقات الصداقة الأخوية التقليدية والتعاون الشامل بين البلدين إلى مستوى عال غير مسبوق، فضلاً عن التحولات المستمرة في الوضع الجيوسياسي، والتي تثير الحاجة إلى تحديث نوعي للإطار القانوني للتفاعل الثنائي المتبادل المنفعة.

يشار إلى أنه تم توقيع الاتفاقية بين روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في بيونغ يانغ في الـ 19 من حزيران 2024 من أجل تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي في مجموعة واسعة من المجالات.

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