SCS-NET

بوتين يعلن محاصرة القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

2024-10-25

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات بلاده أحكمت الحصار على القوات الأوكرانية المتوغلة في مقاطعة كورسك ويعمل، على تضييق الخناق عليها.

ونقل موقع قناة آر تي عن بوتين قوله: إنه “بفضل الجهود المشتركة تم إنشاء حلقة تطويق محكمة، ويقوم الجيش الآن بضغط هذه الحلقة والقضاء على المجموعات الأوكرانية”، مؤكداً أن القوات الأوكرانية باتت عاجزة اليوم عن فعل أي شيء لفك الحصار عنها.

وأضاف بوتين: إن هنالك من يستسلم ضمن القوات الأوكرانية في كورسك والجيش الروسي يقبل الأسرى ويضمن لهم حياتهم وسلامتهم، مشيراً إلى أن القادة الأوكرانيين “يحاولون إخفاء أمر حصارهم عن الجنود، لكن هذا لا يغير الوضع”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

بوتين: السبب الأساسي لما يجري في غزة هو عدم إقامة دولة فلسطينية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة

موسكو-سانا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السبب الجذري لما يجري في قطاع غزة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved