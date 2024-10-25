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إعادة تأهيل حديقة الأطفال في حي المطار بمدينة درعا

2024-10-25

درعا-سانا

أعاد مجلس مدينة درعا بالتعاون مع دائرة العلاقات المسكونية والتنمية وبدعم من المجتمع المحلي تأهيل حديقة الأطفال في حي المطار بمدينة درعا.

وشملت أعمال التأهيل إضافة ألعاب جديدة للأطفال لزيادة، وصيانة وترميم الألعاب الموجودة.

رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري أوضح أن هذه المبادرة تعكس الشراكة الفعالة بين المجلس والمجتمع المحلي، وتهدف إلى تحسين الواقع الخدمي والترفيهي للأطفال في أحياء المدينة في إطار جهود المجلس لإحياء المساحات العامة وتحويلها إلى أماكن آمنة وجذابة، تشكل متنفساً للأطفال.

ليلى حسين

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