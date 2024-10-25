الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي المتواصل على شمال غزة يهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين

جنيف-سانا

حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم من أن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين مؤكداً أن ما يجري يرقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية.

ولفت تورك في بيان اليوم نقلته وكالة فرانس برس إلى استشهاد وجرح وفقدان أكثر من 150 ألف شخص في غزة منذ أكثر من عام معرباً عن خشيته من أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير نظراً لشدة واتساع نطاق وحجم وطبيعة عمليات القصف الإسرائيلية الجارية حالياً شمال غزة.

ودعا تورك دول العالم إلى التحرك مذكّراً بأن كل الدول ملزمة بموجب اتفاقات جنيف بضمان احترام القانون الإنساني الدولي.

وقال: “إن شمال قطاع يشهد أحلك اللحظات حيث تقوم القوات الإسرائيلية فعلياً بإخضاع سكان بأكملهم للقصف والحصار وخطر المجاعة” مؤكداً أن القصف على المنطقة لا يتوقف.

وأكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضرب المستشفيات ما أدى إلى استشهاد وإصابة عاملين ومرضى أو إجبارهم على الإخلاء بشكل متزامن.

وأشار تورك إلى أن الوصول إلى هذا الجزء من غزة محدود للغاية ولم تصل أي مساعدات تقريباً إلى المنطقة منذ أسابيع ولذلك فالكثيرون الآن يواجهون خطر المجاعة.

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