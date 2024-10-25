استشهاد 5 أشخاص جراء العدوان الإسرائيلي على المباني والممتلكات جنوب لبنان

بيروت-سانا

استشهد خمسة أشخاص وأصيب آخرون اليوم جراء اعتداءين للعدو الإسرائيلي على مبنى وسيارة في بلدتين جنوب لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن أربعة أشخاص استشهدوا وأصيب 4 آخرون جراء قصف طيران العدو مبنى في بلدة خربة سلم كما استشهد مواطن جراء قصف طيران العدو سيارته على طريق عام القاسمية برج رحال بين مدينتي صور وصيدا.

وواصل طيران ومدفعية العدو الإسرائيلي قصف البلدات والقرى اللبنانية مستهدفاً البنى التحتية والمدنيين وأقدم على تفجير وتفخيخ منازل في بلدة كفركلا، كما خلف قصف طيرانه لمنزل في بلدة خربة سلم إصابات وتدمير المنزل ولبلدة صديقين عدة إصابات.

واستهدف طيران العدو سيارة في بلدة قصرنبا بينما طالت اعتداءاته الجوية بلدات النبطية وكفرا وكفرصير وعنقون ومجدل زون والخيام.

وفي وقت سابق استشهد أربعة أشخاص في غارتين إسرائيليتين على بلدتي البازورية وكفردونين جنوب لبنان بينما أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض أن عدد ضحايا القطاع الصحي والاستشفائي جراء استهداف العدو الإسرائيلي له ارتفع إلى 163 شهيداً و272 جريحاً.

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