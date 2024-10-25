القوات الروسية تحرر 4 بلدات في دونيتسك خلال أسبوع

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير 4 بلدات في جمهورية دونيتسك وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات النظام الأوكراني خلال أسبوع.

وجاء في البيان الأسبوعي للوزارة عن سير العملية العسكرية الخاصة: “خلال الفترة من الـ 19 وحتى الـ 25 من تشرين الأول الجاري وجهت قواتنا 42 ضربة للقوات الأوكرانية وتجمعات مرتزقتها ومواقع الطاقة والبنية التحتية الحيوية التي تدعم تشغيل المؤسسات العسكرية الأوكرانية، ما أدى لمقتل وإصابة أكثر من 15 ألف عسكري وتدمير مواقع جديدة في مجمعات الصناعة العسكرية والمطارات ومستودعات الذخيرة والمسيرات والوقود والأسلحة الغربية”.

ولفت البيان إلى أن الدفاعات الروسية أسقطت خلال الفترة ذاتها مقاتلة ميغ 29 و 521 مسيرة و3 قنابل موجهة هامير فرنسية و39 صاروخ هيمارس أمريكي الصنع وأسرت 59 عسكرياً بينهم 39 في كورسك.

وفي بيان منفصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 هجمات أوكرانية استهدفت قرى وبلدات في مقاطعة كورسك وقضت على 300 عسكري أوكراني ودمرت دبابات وأسلحة كما قصفت تجمعات أوكرانية في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا.

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