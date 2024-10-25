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المقاومة الفلسطينية تستهدف بعبوة ناسفة آلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في محيط المستشفى الإندونيسي شمال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

2024-10-25

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المقاومة اللبنانية تستهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا للعدو الإسرائيلي على طريق مركبا العديسة ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح وإجبار قوة مرافقة لها على الانسحاب إلى موقع العبّاد

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