الصحة العالمية تعلن فقدان الاتصال بطاقم مستشفى كمال عدوان شمال غزة

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية فقدان الاتصال مع طاقم مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في حسابه عبر منصة إكس: “إن ما يحدث في مستشفى كمال عدوان تطور مقلق بالنظر لاكتظاظه بنحو 200 مريض إضافة إلى مئات النازحين” مؤكداً فقدان الاتصال مع الموظفين داخل المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية والقصف العنيف وتفاقم الكوارث الانسانية والحصار المشدد على مناطق الشمال منذ 21 يوماً.

بدورها ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية أحرار العالم بذل كل السبل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مستشفى كمال عدوان وقالت في بيان: “لا نفهم كيف يسمح العالم لنفسه أن يقف متفرجاً على أبشع إبادة جماعية وأوسع عملية ممنهجة لتدمير النظام الصحي وقتل واعتقال المرضى والطواقم الطبية دون أن يحرك ساكناً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen