مقتل ضابط وجنديين للعدو خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة

القدس المحتلة-سانا

أقر العدو الإسرائيلي بمقتل ضابط وجنديين خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

بدورها تصدت المقاومة الفلسطينية لقوات العدو في جباليا شمال القطاع واستهدفت بقذائف الهاون وعبوة “شواظ ” جنود وآليات العدو في منطقة القصاصيب كما استهدفت بقذائف “الياسين 105″ و”تاندوم” 3 ناقلات جند وجرافة عسكرية شرق مخيم جباليا.

وتمكنت المقاومة من قنص جندي للاحتلال وإصابته بشكل مباشر شمال معسكر جباليا بينما خاضت اشتباكات ضارية مع قوات العدو شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

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