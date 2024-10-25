بوتين: تبادل المساعدة العسكرية بين موسكو وبيونغ يانغ قرار سيادي  للطرفين

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مسألة تقديم المساعدة العسكرية المتبادلة بين روسيا وكوريا الديمقراطية هي مسألة سيادية تخص البلدين حصراً.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله في مقابلة مع قناة روسيا 1: “إن المادة الرابعة من الاتفاقية الإستراتيجية مع كوريا الديمقراطية تؤكد على الدعم العسكري المتبادل في حال تعرض أي من الطرفين للعدوان، وهذا قرار سيادي خاص بنا، وما إذا كنا نحتاج ذلك أم لا فهو أمر يعود لنا أيضاً، كما أن إجراء أي مناورات أو استعدادات مشتركة هو أمر خاص بنا وذلك بنفس الطريقة التي يعتبرون فيها أن أوكرانيا حرة في تحقيق أمنها بمساعدة أو بدون مساعدة الناتو”.

وكانت موسكو وبيونغ يانغ أبرمتا خلال زيارة بوتين إلى بيونغ يانغ يومي الـ 18 والـ 19 من حزيران الماضي اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة جديدة تنص على أنه إذا تعرض أحد الطرفين لهجوم مسلح من قبل دولة أو عدة دول ووجد نفسه في حالة حرب يقوم الجانب الآخر فوراً بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بكل الوسائل المتاحة له، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ووفقاً لتشريعات روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية.

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