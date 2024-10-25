رشا القلعاني تطوع مادة “الريزين” لتصنيع تحف وإكسسوارات ضمن مشروعها الصغير بالسويداء

السويداء-سانا

تطوع الشابة رشا القلعاني مادة “الريزين” لتكوين تحف ومجسمات فنية وإكسسوارات متعددة ضمن مشروعها المنزلي متناهي الصغر في بلدة الكفر بريف محافظة السويداء الجنوبي.

المشروع الذي انطلقت به رشا قبل نحو عام جاء كما ذكرت خلال حديثها لـ سانا الشبابية بعد بحثها عن طريقة لحفظ الورود، حيث وجدت ذلك بمادة “الريزين” التي تمتاز بصلابتها وعدم قابليتها للخدش وتحمل بالوقت نفسه جمالية الزجاج ويمكن تطبيق أفكار وإبداعات من خلالها، الأمر الذي شجعها لتوظيف هذه المادة بتصنيع العديد من التحف والإكسسوارات والتوسع بالعمل تدريجياً.

دافع رشا لترك بصمة في هذا المجال الذي أحبته يعطيها حافزاً للاستمرار بتقديم قطع جديدة من أعمالها عبر استثمار وقت فراغها يوميا ودون تعارض ذلك مع قيامها بواجبها كمعلمة صف ومتابعتها لأبنائها، مؤكدة أن شغف العمل يمنحها نقطة قوة لتجاوز الصعوبات التي تعترضها وخاصة المتعلقة بنقص المواد الأولية في المحافظة وغلاء أسعارها.

رشا المفعمة بالحيوية والنشاط تروي كيف تقوم بخلط مادة “الريزين” مع مجفف خاص بها وفق معايير ونسب معينة مع ارتداء الكفوف والماسك أثناء صبها واختيار أوقات معينة مناسبة للصب بعيدا عن درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة أو الرطوبة، كما تدخل إضافات عليها مثل الورود وأوراق الشجر والبلوط وغيرها فضلا عن قيامها بإضفاء لمسات جمالية تتعلق بطريقة التنسيق واختيار الألوان ومزجها.

وتجد رشا في وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة بالمعارض فرصة للتعريف بمنتجاتها، إضافة لما تسوقه للمعارف والأصدقاء فضلا عن توجهها مؤخراً لعرض ما تصنعه ضمن أحد المعارض الدائمة بمدينة السويداء.

وترى رشا الطامحة لتوسيع عملها وتصدير منتجاتها خارجياً خلال الفترة القادمة أن المرأة السورية مكافحة وقادرة على تذليل أي صعوبة تعترضها والجمع بين مختلف الأدوار والتميز بها.

وبحسب الشابة آية حمايل المختصة بمجال تصنيع الإكسسوارات، فإن رشا تقدم أعمالاً مميزة ملفتة للانتباه تمتاز بدقتها وتقانتها وتحمل طابعاً جمالياً.

عمر الطويل

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