بقائي: الاستهداف الإسرائيلي لمقر الصحفيين في حاصبيا جريمة حرب جديدة

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن جريمة استهداف العدو مقراً للصحفيين في بلدة حاصبيا اللبنانية تشكل مثالاً جديداً على جرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة إرنا عن بقائي قوله في منشور على منصة إكس: “إن الكيان الصهيوني تعمد استهداف مقر إقامة الصحفيين في جنوب شرق لبنان صباح اليوم ما أدى إلى استشهاد المصورين غسان نجار ووسام قاسم وفني البث محمد رضا، العاملين في قناتي الميادين والمنار، وهو ما يعتبر مثالا آخر على جرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها إسرائيل”.

وأضاف بقائي: “إن الكيان الإسرائيلي قتل 180 صحفياً في العام الماضي وحده”، مشدداً على أن “اتفاقيات جنيف لعام 1949 وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 وخاصة المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول بشأن حماية الصحفيين الذين يعملون في مهمات مهنية خطرة في مناطق الصراعات المسلحة توفر للصحفيين ومعداتهم الحصانة كأشخاص مدنيين وأعيان مدنية”.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أعلنت اليوم استشهاد ثلاثة صحفيين جراء غارة جوية إسرائيلية معادية على مقر إقامة الصحفيين في حاصبيا.

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