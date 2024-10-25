ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في أغلب المناطق ‏

‏دمشق-سانا ‏

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع بشكل طفيف مع بقائها أدنى من ‏معدلاتها ‏بنحو 3 إلى 5 ‏درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر ‏البلاد ‏بامتداد لمرتفع جوي سطحي ‏مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات ‏الجو العليا. ‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون ‏الجو ‏صحواً بشكل ‏عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية والجنوبية، ‏ويستمر ‏مائلاً للبرودة ‏ليلاً في أغلب المناطق وخاصة على المرتفعات ‏الجبلية، ‏والرياح متقلبة خفيفة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، ‏والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً.. توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو ‏إلى 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو صحواً بشكل عام، وسديمياً في ‏المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية والجنوبية. ‏ ‏

وليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، وخاصة على المرتفعات ‏الجبلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: ‏

‏ ‏ الجمعة السبت الأحد دمشق 22/ 8 24/9 25/ 8 ‏ القنيطرة 23/ 9 24 /9 24/ 8‏ درعا 23 /10 26 /9 26 /10 ‏ السويداء 22 /10 23/ 10 23 /10 ‏ حمص 27 /11 26 /8 26 /10 ‏ حماة 28 /10 28 /10 27 /9 ‏ الحسكة 24 /9 24 /10 24/ 9 ‏ اللاذقية 26 /16 26 /17 27 /18 ‏ طرطوس 27 /16 27 /15 29/ 17 ‏ حلب 26 /7 26 /8 26 /8 ‏ إدلب 24 /7 24 /7 24 /7 ‏ دير الزور 28 /10 28 /12 28 /11 ‏ الرقة 27 /4 26 /5 26 /5

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