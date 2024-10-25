ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في أغلب المناطق ‏

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع بشكل طفيف مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية والجنوبية، ويستمر مائلاً للبرودة ليلاً في أغلب المناطق وخاصة على المرتفعات الجبلية، والرياح متقلبة خفيفة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغداً.. توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو إلى 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو صحواً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية والجنوبية.
وليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، وخاصة على المرتفعات الجبلية.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام:
|
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|دمشق
|22/ 8
|24/9
|25/ 8
|القنيطرة
|23/ 9
|24 /9
|24/ 8
|درعا
|23 /10
|26 /9
|26 /10
|السويداء
|22 /10
|23/ 10
|23 /10
|حمص
|27 /11
|26 /8
|26 /10
|حماة
|28 /10
|28 /10
|27 /9
|الحسكة
|24 /9
|24 /10
|24/ 9
|اللاذقية
|26 /16
|26 /17
|27 /18
|طرطوس
|27 /16
|27 /15
|29/ 17
|حلب
|26 /7
|26 /8
|26 /8
|إدلب
|24 /7
|24 /7
|24 /7
|دير الزور
|28 /10
|28 /12
|28 /11
|الرقة
|27 /4
|26 /5
|26 /5
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