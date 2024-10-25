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ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في أغلب المناطق ‏

2024-10-25

‏دمشق-سانا ‏

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع بشكل طفيف مع بقائها أدنى من ‏معدلاتها ‏بنحو 3 إلى 5 ‏درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر ‏البلاد ‏بامتداد لمرتفع جوي سطحي ‏مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات ‏الجو العليا. ‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون ‏الجو ‏صحواً بشكل ‏عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية والجنوبية، ‏ويستمر ‏مائلاً للبرودة ‏ليلاً في أغلب المناطق وخاصة على المرتفعات ‏الجبلية، ‏والرياح متقلبة خفيفة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، ‏والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً.. توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو ‏إلى 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو صحواً بشكل عام، وسديمياً في ‏المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية والجنوبية. ‏ ‏

وليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، وخاصة على المرتفعات ‏الجبلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:  ‏

‏   ‏الجمعةالسبتالأحد
دمشق22/ 824/925/ 8  ‏
القنيطرة23/ 924 /924/ 8‏
درعا23 /1026 /926 /10  ‏
السويداء22 /1023/ 1023 /10  ‏
حمص27 /1126 /826 /10  ‏
حماة28 /1028 /1027 /9 ‏
الحسكة24 /924 /1024/ 9  ‏
اللاذقية26 /1626 /1727 /18  ‏
طرطوس27 /1627 /1529/ 17 ‏
حلب26 /726 /826 /8 ‏
إدلب24 /724 /724 /7 ‏
دير الزور28 /1028 /1228 /11 ‏
الرقة27 /426 /526 /5

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