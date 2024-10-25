استشهاد ثلاثة صحفيين جراء غارة إسرائيلية على حاصبيا

بيروت-سانا

استشهد ثلاثة صحفيين في غارة إسرائيلية معادية استهدفت مقر إقامتهم في بلدة حاصبيا بمحافظة النبطية جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: إن غارة العدو الإسرائيلي على مقر إقامة الصحفيين في حاصبيا أدت إلى استشهاد ثلاثة صحفيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الصحفيين الشهداء هم مصور قناة المنار وسام قاسم، ومصور وتقني قناة الميادين غسان نجار ومحمد رضا.

وكانت الوكالة الوطنية أعلنت عن استشهاد شخص وجرح اثنين آخرين في غارة استهدفت بلدة دبين في قضاء مرج عيون مساء أمس.

وشن الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية ليلاً بدءاً من الشويفات العمروسية مروراً بحارة حريك ومنطقة السان تيريز، وصولاً إلى محيط برج الراجنة، كانت أعنفها في الشويفات العمروسية، حيث دمرت مبنيين وأشعلت حريقاً كبيراً، وغطت سحب الدخان الأسود المنطقة كما تسببت الغارة التي استهدفت منطقة السان تيريز بانهيار مبنيين قرب المجلس الدستوري.

واستمرت الاعتداءات الإسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل منذ منتصف الليل إذ أغار الطيران الحربي المعادي على بلدة معركة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفيات مدينة صور، وأغار أيضاً على أطراف بلدات طورا، الشرافيات، المنصوري، البازورية، طيردبا والبرج الشمالي.

وليلاً تعرضت بلدات عيتا الشعب ورامية والقوزح لقصف مدفعي فوسفوري، أما فجراً فقصفت مدفعية العدو الإسرائيلي بلدات مارون يارون ومدينة بنت جبيل.

ونفذ الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي للعدو تحليقاً متواصلاً فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة مطلقاً القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

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