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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

الرئيس الأسد يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية وملف عودة اللاجئين السوريين 20-10-2024

2024-10-25

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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