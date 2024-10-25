الصين تؤكد معارضتها الشديدة للعقوبات أحادية الجانب

بكين-سانا

جددت الصين معارضتها الشديدة للعقوبات أحادية الجانب والولاية القضائية طويلة الأمد التي لا أساس لها في القانون الدولي ولا يصرح بها مجلس الأمن للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة شينخوا عن خه يا دونغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله أمس رداً على سؤال حول العقوبات الأمريكية على مؤسسات صينية مرتبطة بالطائرات بدون طيار: إن الصين لديها إجراءات صارمة للسيطرة على تصدير المنتجات العسكرية والمنتجات مزدوجة الاستخدام ذات الصلة، وتلزم الشركات التي تتاجر في المواد الخاضعة للرقابة دوليا بالامتثال للقوانين واللوائح المعنية”.

وأوضح أنه منذ بداية أزمة أوكرانيا أصدرت الصين عدة إعلانات بشأن السيطرة على الطائرات بدون طيار، ونصت بوضوح على أنه لا يجوز استخدام هذا النوع من الطائرات غير الخاضعة للرقابة لأغراض عسكرية بما يخالف اللوائح.

وعززت السلطات الصينية المعنية عمليات الفحص والموافقة لإصدار تصاريح تصدير الطائرات بدون طيار وفقاً للقانون، وكثفت إجراءات التفتيش لمنع الصادرات غير القانونية.

وأكد المتحدث أن الصين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب و”الولاية القضائية طويلة الأمد” التي لا أساس لها في القانون الدولي ولا يصرح بها مجلس الأمن الدولي وقال: “إنه فيما يتعلق بالأعمال الخبيثة التي تهدف إلى معاقبة الشركات الصينية أو قمعها تحت ذرائع لا أساس لها من الصحة تتعلق بروسيا، فإن الصين ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة”.

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