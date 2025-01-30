الخامنئي: سنواصل دعم المقاومة في لبنان وفلسطين

طهران-سانا

جدد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي التأكيد على مواصلة بلاده دعم أبطال المقاومة في لبنان وفلسطين في نضالهم ضد العدو الإسرائيلي.

وقال الخامنئي: إن “حزب الله لا يزال أقوى مدافعٍ عن لبنان، وأصلب درع يتصدّى لأطماع الكيان الإسرائيلي الذي يسعى منذ زمن بعيد إلى تقسيم لبنان”، مشيراً إلى محاولات العدو الإسرائيلي لإنكار الدور الفدائي لحزب الله من أجل لبنان.

وأضاف الخامنئي: إن حزب الله استطاع أن يصون لبنان من خطر التقسيم والانهيار مجدداً، وذلك بفضل حكمة وشجاعة قادته مثل أمينه العام السيد حسن نصر الله ورئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين، مؤكداً أن تضحيات القادة والمقاومين أزالت الخطر عن قرى وبلدات جنوب لبنان، وأفشلت مخططات الكيان الإسرائيلي المعتدي والمجرم باحتلالها، وضمّها إلى فلسطين المحتلة.

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