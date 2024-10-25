إخماد عدة حرائق في اللاذقية أكبرها بقرية سلمى بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمدت منظومة الإطفاء في اللاذقية اليوم عدة حرائق في مدينة اللاذقية أكبرها في قرية سلمى التابعة لريف الحفة.

وأوضح مدير الحراج في مديرية الزراعة باللاذقية المهندس جابر صقور لمراسل سانا أنه تم إخماد حريق زراعي كبير في قرية سلمى أتى على مساحة 50 دونماً من الأراضي الزراعية بمشاركة عناصر وتريكسات تابعة للجيش العربي السوري، مشيراً إلى صعوبة المنطقة وخطورتها نظراً لانفجار عدد من الألغام من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة.

من جهته أوضح مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داؤود أنه تم إخماد حريق بأراضٍ زراعية بقرية بني عيسى في منطقة القرداحة بمشاركة آليات من الدفاع المدني وفوج الإطفاء ومديرية الحراج، وتمت السيطرة على الحريق نتيجة الاستجابة السريعة لتقتصر الأضرار على 10 دونمات من أشجار الزيتون المثمرة.

وبيّن قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر أنه تم إخماد حرائق أشجار زيتون في قرية سنجوان وقرية بحوارة بناحية الفاخورة وحريق محرك قارب في مرفأ اللاذقية وحريق سيارة في ناحية القطيلبية، إضافة إلى حرائق أعشاب وقمامة في مناطق متفرقة في أنحاء المحافظة.

علاء ابراهيم

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