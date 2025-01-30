المؤسسة العامة للسينما تطلق العرض الأول لـ “أيام الرصاص” للمخرج أيمن زيدان بدار الأسد

دمشق-سانا

أطلقت المؤسسة العامة للسينما مساء اليوم العرض الأول في سورية لفيلم “أيام الرصاص” للمخرج أيمن زيدان، وذلك في مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

ويقدم الفيلم أجواء معاصرة عن المجتمع السوري في ظل منعكسات الحرب على الناس، وطبيعة العلاقات التي تولدت تحت تأثيراتها.

ويتحدث عن رجل أراد أن يستعيد مكانته الاجتماعية بعد أن أحيل إلى التقاعد وواجه عبر ممارساته السابقة مع عائلته تحديات كثيرة، أبرزها أنه في ليلة زواج ابنته الصغرى وأقربهن إلى قلبه تحدث الكارثة في مجتمعه الضيق حين تهرب ابنته يوم زفافها القسري، وتتسبب له بفضيحة تهز كيانه فيقرر الانتقام، وحين يتعرف إلى مكان هروبها يتوجه لقتلها، ولكن المفاجأة أنه يصل ليجدها مقتولة مع الرجل الذي هربت إليه، ورغم ذلك ورغبة منه في استعادة مكانته التي سبق أن خسرها يسلم نفسه ويعترف بجريمة لم يرتكبها ليدفع ثمن كل ما ارتكبه من قسوة وجبروت.

“أيام الرصاص” عُرض في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وحاز الفنان زيدان جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم في مهرجان سينمانا في سلطنة عمان بدورته الخامسة.

كما حضر الفيلم في المشهد الثقافي والسينمائي في المملكة العربية السعودية لكونه أول فيلم سوري في تاريخ السينما السورية يقدم للجمهور السعودي بعروض تجارية، وحقق تفاعلاً مثمراً مع شرائح ثقافية مختلفة.

وبيّن المدير العام للمؤسسة العامة للسينما مهند إبراهيم في كلمة له أنه رغم الظروف القاسية التي مرت بها السينما إلا أن المؤسسة كانت ثابتة في عطائها وصلبة في موقفها وحولت الضعف إلى قوة، مؤكداً أن المؤسسة ماضية في مختلف مشروعاتها كي تبقى السينما السورية ذات فكر معبر أينما حلت.

وبيّن الفنان القدير أيمن زيدان أن هذا الفيلم هو الثالث ضمن أعماله السينمائية، وقد أنجز بمشاركة عدد من المبدعين الخلاقين، وأنه يشكل إلى حد ما قيمة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، وأهدى إنجاز هذا الفيلم لروح المخرج القدير عبد اللطيف عبد الحميد.

الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، كتب السيناريو له أيمن زيدان وأحمد عدره وأخرجه أيمن زيدان، وهو من تمثيل زيدان وسعد مينه وحازم زيدان وغابرييل مالكي وسالي أحمد ولمى بدور وحسام سلامة ودلع نادر وغريس أحمر ويامن سليمان وتاتيانا أبو عسلي وقصي قدسية وهاشم غزال وسليمان شريبه وكمال قرحالي ونبيل مريش وخوشناف ظاظا وطارق بيطار والطفل الكساندر سلوم، وضيوف شرف على الفيلم عبد الفتاح المزين وعلاء قاسم وجود سعيد.

زينب علي

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