العرض التأسيسي الأول لاستديو إيماشا للباليه على خشبة دار الأسد باللاذقية

اللاذقية-سانا

رقصات من أشهر المسرحيات العالمية قدمتها فتيات استديو إيماشا للباليه في عرضه التأسيسي الأول، الذي استضافته مساء اليوم خشبة مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية.

وتضمن العرض، الذي جاء بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي في دمشق، 14 لوحة أدتها 11 راقصة، تتراوح أعمارهن بين 6 سنوات و15 سنة, تم اختيارها بعناية من أعمال مسرحية عالمية شهيرة مثل “الأميرة النائمة” و”باخيتا” و”كسارة البندق” و”ازميرالدا”.

كما تضمن العرض لوحتين من تأليف مديرة الاستديو والمشرفة على الحفل، إيمان محمد، بعنوان “الأصدقاء” و”كرز”.

المدربة محمد أكدت في تصريح لمراسلة سانا على أهمية نشر فن الباليه بين الأطفال لما له من تأثير جمالي، ولكونه أكثر من مجرد رقص، فهو يتضمن التمثيل والإحساس العالي بالموسيقا، فضلاً عن كونه يمنح الأطفال الشعور بالفرح والسعادة، ويساعدهم على بناء شخصية قوية تعتمد على ذاتها.

محمد، التي تنحدر من أم روسية وأب سوري، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقافتها وتوجهها لهذا النوع من الفن، أعربت عن أملها في انتشار فن الباليه، الذي يشكل أحد أهم الفنون في روسيا، وأن يصبح جزءاً من الثقافة السورية، وخاصة مع الامتزاج الكبير للثقافتين السورية والروسية ووجود جالية روسية كبيرة في سورية.

فاطمة ناصر

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