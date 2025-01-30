اختتام فعاليات مهرجان الماغوط المسرحي في حماة

حماة-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان الماغوط المسرحي الذي أقامته مديريتا المسارح والموسيقا والمسرح القومي، بالتعاون مع مديرية ثقافة حماة واستمر على مدار ثلاثة أيام في المراكز الثقافية بحماة وسلمية.

وتضمنت فعاليات اليوم الأخير عرض “جوليا” إعداد وإخراج غدير حمشو، وعرض “المحرقة” تأليف وإخراج الفنان زيناتي قدسية.

العرض المسرحي “جوليا” هو تجربة أولى للمخرجة حمشو تأليف يارا الحكيم، حيث اعتمدت فيه على أجيال متعددة ومواهب جديدة وممثلين ظهروا للمرة الأولى على خشبة المسرح.

وبينت حمشو في تصريح لمراسلة سانا أن العرض يدخل ضمن الإطار الاجتماعي، ويحكي عن الاختيارات الخاطئة بين الأزواج، ويتناول قصة حياة جوليا المظلومة نتيجة التفكك الأسري الذي عانت منه، وكانت محبطة في كل محطات حياتها.

وفي سلمية اختتم المهرجان بعرض “المحرقة” للفنان زيناتي قدسية، وهو عرض يحاكي واقع الحال الذي نعيشه، مسلطاً الضوء على بطولات كل المقاومين ضد الاحتلال والظلم.

مدير ثقافة حماة سامي طه أشار إلى أن المهرجان يعكس حالة اجتماعية وثقافية ووعياً تجاه القضايا الإنسانية والوطنية التي يطرحها المسرح، لافتاً إلى غنى العروض فكرياً وفنياً وتنوعها والذائقة الفنية العالية لجمهور حماة.

وبين طه أهمية مهرجان الماغوط المسرحي ودور الشباب في توظيف مزايا المسرح وطرح الأفكار الإبداعية المتميزة.

يذكر أن المهرجان انطلق في 22 من الشهر الجاري قدمت خلاله عروض “بلا عنوان” للمخرج باسم عماد منصور، و “ضجيج يعبث بالروح ” للمخرج محمد أحمد خوجة، و”سوء توقيت” للمخرج أيهم عيشة، و”جوليا” للمخرجة غدير حمشو، و”المحرقة” للفنان زيناتي قدسية.

سهاد حسن

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