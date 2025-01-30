بمناسبة يوم الأغذية العالمي… معرض منتجات غذائية محلية لـ17 مزارعاً ‏من مختلف المحافظات ‏

دمشق-سانا

بمناسبة يوم الأغذية العالمي أقامت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ‌”الفاو” اليوم معرضاً للمنتجات الغذائية المحلية لسبعة عشر مزارعاً من ‏محافظات درعا ودير الزور وحماة وحمص واللاذقية وريف دمشق، كالتمور ‏والمربيات والمخللات والوصفات المحلية ومنتجات الألبان والأجبان ‏والأعشاب الطبيعية.‏

وسلط المعرض، الذي أقيم في فندق البوابات السبعة بدمشق “الشيراتون سابقاً”، ‏الضوء على دور المزارعين في إنتاج الغذاء من خلال الشرح الذي قدمه ‏المزارعون للزوار، متحدثين عن سلسلة الإنتاج بأكملها ابتداء من الشتول ‏وصولاً إلى التصنيع الغذائي، إضافة إلى عرض تجربتهم في تطبيق ‏ممارسات الزراعة المستدامة على محاصيلهم بما في ذلك الأساليب الزراعية ‏الذكية مناخياً وأهمية تنويع منتجاتهم وإتاحة الفرصة التي من شأنها الحفاظ ‏على الغذاء من الهدر والمفاهيم المتعلقة باستهلاك الأغذية الموسمية ‏والصحية.‏

وتضمن المعرض تكريم المزارع عبد الله طوبال أحد ‏المشاركين في مدارس المزارعين الحقلية من قرية تل حاصل التابعة لمحافظة ‏حلب بعد حصوله على جائزة الابتكار ضمن فعاليات منتدى الفاو للعلوم ‏والابتكار لعام 2024، حيث ابتكر عبد الله حلاً مطوراً لتقنية كبس العلف ‏التي تعلمها خلال مشاركته في مدرسة المزارعين الحقلية لإنتاج الأعلاف في ‏قريته، وقد سمحت هذه الآلة المنخفضة التكلفة لمربي الماشية في تل حاصل ‏بصنع بآلات الفصة بسرعة وسهولة نظراً لإمكانية تشغيلها من قبل شخص ‏واحد.‏

وعبر عبد الله عقب استلام جائزته عن سعادته بالتكريم الذي تلقاه ابتكاره من ‏منظمة الأغذية والزراعة بقوله: “أنا فخور بأن هذه الآلة أتاحت لجيراني ‏وأهالي قريتي إمكانية تخزين علف القصة، ما عزز إنتاجنا الحيواني وسبل ‏العيش لدينا وقدرتنا على الصمود والتعافي” .‏

مساعدة ممثل منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” لشؤون البرامج الدكتورة هيا ‏أبو عساف أشارت إلى أن المعرض يقام تحت شعار “الحق بالأغذية نحو حياة ‏ومستقبل أفضل” تحتفل من خلاله المنظمة مع أبطال الغذاء المزارعين الذين ‏عملوا مع المنظمة عن طريق مدارس المزارعين ووحدات التصنيع، حيث ‏عرض المزارعون قصصهم ومنتجاتهم للزوار، مبيناً أن المنظمة تدرك ‏التحديات التي واجهت هؤلاء المزارعين على الصعيدين الاقتصادي ‏والمناخي، وتعمل معهم لتقديم معلومات ومعارف للوصول إلى قدرتهم على ‏توريد دخل لتأمين حياة أفضل لهم ولأسرهم.‏

مدير برنامج بناء الصمود المحلي للمزارعين في منظمة الأمم المتحدة ‏للأغذية والزراعة “الفاو” جيمسون زيزاي أوضح أن هدف عملهم مع جميع ‏الشركاء مساعدة الأسر السورية ليكون لها مستقبل وحياة أفضل وإنتاج ‏غذائها بأنفسها وتوليد مصدر دخل لها.. ويتطلب تحقيق هذا الهدف ‏وصول المزارعين بالوقت المناسب إلى الخدمات الزراعية المناسبة ‏والمدخلات الإنتاجية الزراعية من خلال ما نقدمهم لهم المنظمة.

‏ومن المشاركين بالمعرض لفتت نادرة الحريب من دير الزور إلى أنها ‏تدربت على التصنيع الغذائي مع منظمة الفاو، وبدأت العمل على تصنيع ‏منتجات منها المربيات والأجبان والألبان والطحينة والزعتر وتطوير نفسها ‏من خلال أصناف جديدة منها “مربى البندورة والكركديه وقشور البطيخ”، ‏مشيرة إلى أنها بدأت بتسويق منتجاتها في دير الزور والمحافظات.‏

بينما أشار المهندس قيس ملا وردي مدير معمل “مراعي البوليل” المقدم من ‏منظمة الفاو إلى دعم مربي الابقار واستقبال المادة الأولية وهي الحليب، حيث ‏يقوم بتصنيع أنواع عديدة من الأجبان “المبسترة والحلوم والمسنرة والشلل ‏والمطبوخة”، مبيناً أنه يتم خلال تصنع الأجبان تعريضها لدرجات حرارة ‏عالية للتخلص من كل الجراثيم.‏

كما أوضح ناصر علي من حمص أنه يقوم بتصنيع منتجات الأجبان والألبان ‏بشكل محلي في قريته وتسويقها ضمن القرية، ومنها المنتجات التراثية التي ‏تشتهر فيها قريته، لافتاً إلى أهمية المعرض للمساعدة في التعريف على ‏المنتجات وإيجاد أسواق جديدة لتسويقه، بينما تحدثت هبة الراضي من ريف ‏دمشق أنها عرضت على طاولتها منتجات شاملة للمطبخ الريفي التي تصنعها

‏بنفسها من المربيات بأنواعها والمخللات والمجففات والبقوليات والزهورات ‏وغيرها، مبينة أنها تستطيع من خلال مشاركتها بالمعرض التعرف على ميول ‏الزوار وإيجاد أفكار جديدة لتنويع منتجاتها أكثر. ‏

رحاب علي

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