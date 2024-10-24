وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار دمشق الدولي مخصصة للوافدين ‏من لبنان

دمشق-سانا
وصلت طائرة إماراتية إلى مطار دمشق الدولي اليوم محملة بـ 10 أطنان من المساعدات مخصصة للوافدين من لبنان، تشمل مستلزمات إنسانية ومواد طبية.
وفي تصريح صحفي أكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي محمد سالم الجنيبي أنه استمراراً للجهود الإنسانية الإماراتية ولمساعدة الأشقاء اللبنانيين الوافدين والسوريين العائدين، وصلت اليوم طائرة محملة بـ 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الصحية والشخصية.
ولفت الجنيبي إلى أنه بالإضافة إلى المساعدات التي وصلت تم شراء مواد إنسانية من السوق المحلية تشمل مواد غذائية متنوعة وطروداً صحية إضافة إلى توفير بعض المستلزمات الضرورية لاستقبال الشتاء، مشيراً إلى أنه بعد التقييم تم وضع خطة بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.
ووصلت يوم الخميس الماضي إلى مطار دمشق الدولي طائرة إماراتية محملة بـ 35 طناً من المساعدات مخصصة للوافدين من لبنان، تشمل مواد إغاثية وغذائية ومستلزمات وأجهزة طبية وسيارة إسعاف.
ريم حشمه
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