وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار دمشق الدولي مخصصة للوافدين ‏من لبنان

دمشق-سانا ‏

وصلت طائرة إماراتية إلى مطار دمشق الدولي اليوم محملة بـ 10 أطنان من ‏المساعدات مخصصة للوافدين من لبنان، تشمل مستلزمات إنسانية ومواد ‏طبية.‏

وفي تصريح صحفي أكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي محمد سالم الجنيبي أنه ‏استمراراً للجهود الإنسانية الإماراتية ولمساعدة الأشقاء اللبنانيين الوافدين ‏والسوريين العائدين، وصلت اليوم طائرة محملة بـ 10 أطنان من الأدوية ‏والمستلزمات الطبية والمواد الصحية والشخصية.‏

ولفت الجنيبي إلى أنه بالإضافة إلى المساعدات التي وصلت تم شراء مواد ‏إنسانية من السوق المحلية تشمل مواد غذائية متنوعة وطروداً صحية إضافة إلى توفير بعض المستلزمات الضرورية لاستقبال الشتاء، مشيراً إلى أنه بعد التقييم ‏تم وضع خطة بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري لإيصال ‏المساعدات إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.

ووصلت يوم الخميس الماضي إلى مطار دمشق الدولي طائرة إماراتية محملة ‏بـ 35 طناً من المساعدات مخصصة للوافدين من لبنان، تشمل مواد إغاثية ‏وغذائية ومستلزمات وأجهزة طبية وسيارة إسعاف.‏

ريم حشمه

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