مراسل سانا : سماع دوي انفجار في محيط ضاحية يوسف العظمة السكنية بريف دمشق يجري التحقق من طبيعته

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الأمم المتحدة: الاحتياجات الإنسانية في سوريا هائلة
2025-01-29
وزير المالية يلتقي وفداً ألمانياً ويبحث معه سبل الانطلاق بالعلاقات الثنائية
2025-01-29
وزيرا الخارجية والدفاع يلتقيان بقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك
2025-01-29
وفد روسي برئاسة بوغدانوف يزور دمشق.. المناقشات تركز على احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها
2025-01-29
الصحة تبحث مع وفد ألماني سبل تعزيز التعاون الصحي
2025-01-28
القائد الشرع والوزير الشيباني يلتقيان وفداً فلسطينياً
2025-01-28
متحدثة باسم الخارجية الألمانية: تعليق العقوبات الأوروبية يوفر مساحة لدعم الشعب السوري
2025-01-28
محليات
(حماة تنبض من جديد).. مبادرةٌ أطلقتها المحافظة لتعزيز العمل التطوعي وإعادة تأهيل البنية التحتية
2025-01-29
بهدف إعادة الحياة والخدمات للمدينة… انطلاق حملة (حمص بلدنا)
2025-01-29
الدفاع المدني: التخلص من أكثر من 1060 عبوة ذخيرة غير متفجرة من مخلفات الحرب خلال شهرين
2025-01-29
محافظة السويداء تستلم أول دفعة من جوازات السفر التي تمت إعادة طباعتها وتحدد موعد توزيعها
2025-01-29
”حمص بلدنا”… حملة تشاركية خدمية تنطلق اليوم في حمص
2025-01-29
حملة تمشيط لإدارة الأمن العام بإدلب بحثاً عن عناصر النظام البائد
2025-01-29
الشؤون الاجتماعية تدعو ذوي الأطفال المفقودين والمعتقلين لمراجعة مديرياتها
2025-01-28
رياضة
منتخب سوريا لكرة القدم للشباب يواجه نظيره الأردني ببطولة ماندري الودية غداً
2025-01-29
النرويجي هالاند يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا
2025-01-28
منتخب سوريا للشباب بكرة القدم يفوز على نظيره الإندونيسي بدورة “ماندري” الودية
2025-01-27
الإيطالي سينر يتوج ببطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب
2025-01-27
بعد فوزه على فالنسيا… أرقام مميزة لبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم
2025-01-27
إنتر ميلان يقسو على ليتشي برباعية في الدوري الإيطالي لكرة القدم
2025-01-26
تعادل وست هام مع أستون فيلا في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
2025-01-26
اقتصاد
وزارة النقل: ندرس تعرفة خطوط نقل الركاب بشكل دقيق
2025-01-29
وزير المالية في لقاء مع بعثة الاتحاد الأوروبي: ضرورة رفع كامل العقوبات عن سوريا
2025-01-29
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
2025-01-29
محافظ دمشق يبحث مع وفد من غرفة التجارة سبل تعزيز التعاون وتحسين الخدمات
2025-01-29
الصناعة: لوجود غرفة صناعة وتجارة في إدلب تُحلّ الغرفة الموجودة لها بحماة
2025-01-29
ملتقى الاقتصاد السوري.. أهمية الانتقال إلى سوق اقتصادي حر منافس يلائم الواقع السوري
2025-01-28
رئاسة مجلس الوزراء تلغي المؤسسة العامة للتجارة الخارجية
2025-01-28
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القائد أحمد الشرع: قبل بضعة أشهر تهيأت لي دمشق كالأم المتفانية ترمق أبناءها بعين المستغيث المعاتب وهي تشكو الجراح والذل والهوان تنزف دما وتكابر على الألم وتكاد تهوي وهي تقول أدركوا أمتكم!!
مراسل سانا : سماع دوي انفجار في محيط ضاحية يوسف العظمة السكنية بريف دمشق يجري التحقق من طبيعته
2024-10-24
2024-10-24
admin
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