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عــاجــل القائد أحمد الشرع: قبل بضعة أشهر تهيأت لي دمشق كالأم المتفانية ترمق أبناءها بعين المستغيث المعاتب وهي تشكو الجراح والذل والهوان تنزف دما وتكابر على الألم وتكاد تهوي وهي تقول أدركوا أمتكم!!

مراسل سانا : سماع دوي انفجار في محيط ضاحية يوسف العظمة السكنية بريف دمشق يجري التحقق من طبيعته

2024-10-24

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القائد أحمد الشرع: قبل بضعة أشهر تهيأت لي دمشق كالأم المتفانية ترمق أبناءها بعين المستغيث المعاتب وهي تشكو الجراح والذل والهوان تنزف دما وتكابر على الألم وتكاد تهوي وهي تقول أدركوا أمتكم!!

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