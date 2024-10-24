تركيب منظومة طاقة شمسية لبئر في معربة بريف درعا ‏

درعا-سانا
بدأ مجلس بلدة معربة بريف درعا الشرقي بالتعاون مع منظمة اليونسيف تشغيل البئر الشرقية في البلدة بالاعتماد على الطاقة الشمسية.
وبين رئيس مجلس البلدة خالد الكردي أن عملية التشغيل بدأت بعد أن تم تأمين الطريق الرئيسية للبئر وإنجاز صيانة كاملة لأكبال الكهرباء والغاطسة وتركيب منظومة الطاقة الشمسية بكامل تجهيزاتها، موضحاً أن غزارة الضخ تبلغ 30 متراً مكعباً بالساعة ويستفيد منه أكثر من 10 آلاف مواطن.
وقال الكردي: إن ورشة الكهرباء باشرت أعمال استبدال الأكبال التالفة للتوتر المتوسط على طول الشارع الرئيسي في البلدة في المرحلة الأولى وبطول كيلومتر على أن يتم استبدال باقي أكبال البلدة في المرحلة الثانية.
رضوان الراضي
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