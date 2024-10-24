تركيب منظومة طاقة شمسية لبئر في معربة بريف درعا ‏

درعا-سانا

بدأ مجلس بلدة معربة بريف درعا الشرقي بالتعاون مع منظمة اليونسيف تشغيل البئر الشرقية في البلدة بالاعتماد على الطاقة الشمسية. ‏

وبين رئيس مجلس البلدة خالد الكردي أن عملية التشغيل بدأت بعد أن تم ‏تأمين الطريق الرئيسية للبئر وإنجاز صيانة كاملة لأكبال الكهرباء والغاطسة ‏وتركيب منظومة الطاقة الشمسية بكامل تجهيزاتها، موضحاً أن غزارة الضخ ‏تبلغ 30 متراً مكعباً بالساعة ويستفيد منه أكثر من 10 آلاف مواطن.

وقال الكردي: إن ورشة الكهرباء باشرت أعمال استبدال الأكبال ‏التالفة للتوتر المتوسط على طول الشارع الرئيسي في البلدة في المرحلة ‏الأولى وبطول كيلومتر على أن يتم استبدال باقي أكبال البلدة في المرحلة ‏الثانية.

رضوان الراضي

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