طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام ‏

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل طفيف مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، ويستمر مائلاً للبرودة ليلاً في أغلب المناطق وخاصة على المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية باستثناء المنطقة الساحلية تكون شمالية الى شمالية
غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة…
|منطقة دمشق
|22 / 10
|المنطقة الجنوبية
|22 / 10
|المرتفعات الجبلية
|17 / 5
|المنطقة الوسطى
|24 / 8
|المنطقة الساحلية
|26/ 13
|المنطقة الشمالية
|24 / 9
|منطقة الجزيرة
|23 / 8
|المنطقة الشرقية
|25 / 11
|منطقة البادية
|23 /10