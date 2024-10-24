طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام ‏

دمشق-سانا ‏

توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل طفيف مع بقائها أدنى من معدلاتها ‏بنحو 1 إلى 3 ‏درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد ‏بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي ‏مترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي ‏في طبقات الجو العليا. ‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون ‏الجو غداً ‏صحواً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، ويستمر ‏مائلاً للبرودة ‏ليلاً في أغلب المناطق وخاصة على المرتفعات الجبلية، ‏والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية باستثناء المنطقة الساحلية تكون شمالية ‏الى شمالية

غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. ‏

درجات الحرارة المتوقعة…‏