عباس يطالب بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والانسحاب منه

موسكو-سانا

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه بشكل عاجل، وإعادة النازحين إلى مناطقهم وبيوتهم.

وخلال جلسة موسعة اليوم في إطار قمة مجموعة “بريكس” بمدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، قال عباس: “إن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني هو الاختبار الأهم في هذه المرحلة التاريخية، ولقد حان الوقت لوقف الظلم ووقف ممارسات الاستقواء بالقوة العسكرية وإنهاء الاحتلال”.

وأضاف عباس: “لقد مر أكثر من عام على أكبر كارثة يمر بها الشعب الفلسطيني بعد نكبة عام 1948، وهي حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال في قطاع غزة لإفراغه من سكانه، وخاصة في الشمال، إضافة لاعتداءات قواته ومستوطنيه على الضفة الغربية، بما فيها القدس، ضارباً عرض الحائط بكل القوانين والقواعد الدولية”.

وأكد عباس ضرورة تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، وإنهاء وجود “إسرائيل” على الأراضي الفلسطينية، وتفعيل العقوبات ضدها في حال عدم التزامها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen