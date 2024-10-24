الحسكة-سانا

نفذ متطوعو مركز سوا شباب التابع لجمعية المودة الخيرية مبادرة لتنفيذ مصبات اسمنتية لخزانات مياه الشرب في مركز مدينة الحسكة بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

وتستهدف المبادرة التي تحمل عنوان نظافة في كل قطرة خزانات مياه الشرب المركبة في الشوارع الرئيسية ضمن المدينة وخاصة التي يتجمع حولها المياه نتيجة الاستخدام وعدم وجود مصبات خاصة بالتخلص من المياه الزائدة.

وقالت مسؤولة ملف المبادرات في مشروع سوا شباب سامية علي في تصريح لمراسل سانا: إن المبادرة ركزت على تجهيز مصبات من الاسمنت تساهم بتصريف المياه بشكل صحي وتمنع تجمعها وتشكيل مستنقعات من المياه، وتحديداً الخزانات الواقعة في محيط المدارس كونها تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الطلاب والتلاميذ.

من جانبه المتطوع أحمد خليل أشار إلى أهمية المبادرة كونها تؤمن بيئة نظيفة لمحيط الخزانات إضافة إلى أنها تساعد الأهالي لتعبئة مياه الشرب دون عناء كون المحيط نظيفا ولا يوجد أي تجميع للمياه.

ويعتمد أهالي مدينة الحسكة على الخزانات ومحطات التحلية المنتشرة في مركز مدينة الحسكة لتأمين احتياجاتهم من مياه الشرب في ظل استمرار المحتل التركي قطع مياه الشرب من محطة علوك منذ أكثر من سنة.

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