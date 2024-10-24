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بتكلفة 62 مليار ليرة… إجازة استثمار لمشروع إنتاج أدوية بيطرية في طرطوس

2024-10-24

دمشق-سانا

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة في قطاع الصناعات الكيميائية الداعمة للقطاع الزراعي لمشروع إنتاج الأدوية البيطرية بأنواعها في المنطقة الصناعية بالشيخ بدر في محافظة طرطوس.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع تتجاوز 62 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 300 ألف لتر من الأدوية السائلة و400 طن من الأدوية البودرة.

وأشارت إلى أن المشروع هو الأول من نوعه في المحافظة ويتوقع أن يوفر 31 فرصة عمل.

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