خروج محطة كهرباء مدينة عامودا عن الخدمة جراء عدوان تركي

الحسكة-سانا

خرجت محطة تحويل كهرباء مدينة عامودا 20/66 ك.ف عن الخدمة صباح اليوم نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها جراء العدوان التركي الذي استهدفها.

وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس صالح إدريس في تصريح لمراسل سانا أن أضراراً كبيرة لحقت بمعدات وتجهيزات محطة كهرباء عامودا والأبراج الرئيسية فيها، نتيجة استهداف طيران الاحتلال التركي لها ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.

وأشار إلى أن المحطة تغذي بالتيار الكهربائي مدينة عامودا وريفها، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن هذه المناطق كما أنها تشكل محطة ربط بين محطتي القامشلي والدرباسية.

يشار إلى أن الاحتلال التركي يعمد من حين إلى آخر إلى استهداف البنى التحتية في محافظة الحسكة، ولاسيما القطاع الكهربائي ما أدى إلى خروج العديد من المحطات الكهربائية في مناطق وأرياف القامشلي و رميلان والمالكية عن الخدمة وحرمان المواطنين من التيار الكهربائي.

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