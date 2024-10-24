ضبط محطة محروقات بريف دمشق بمخالفة الغش والتصرف بالاحتياطي

ريف دمشق-سانا ‏

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق محطة ‏محروقات في منطقة دوما بمخالفة الغش بذات البضاعة والتصرف ‏بالاحتياطي لمادتي المازوت والبنزين والذي بلغ 3000 ليتر.‏

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على الفيسبوك أنه تبين عند فحص خزانات ‏المحطة عن طريق وضع كاشف المياه أن لونه قد تغير من اللون الأبيض إلى ‏اللون الأحمر، وذلك لوجود مياه بكمية 2000 ليتر من أصل كمية الاحتياطي ‏في خزان البنزين وكمية 1000 ليتر مياه من أصل كمية الاحتياطي في ‏خزان المازوت.‏

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وإغلاق الخزانات ‏التي تحوي المادة المخالفة والتغريم بمبلغ 99 مليوناً و345 ألف ليرة ‏سورية. ‏

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