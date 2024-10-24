ضبط محطة محروقات بريف دمشق بمخالفة الغش والتصرف بالاحتياطي

ريف دمشق-سانا
ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق محطة محروقات في منطقة دوما بمخالفة الغش بذات البضاعة والتصرف بالاحتياطي لمادتي المازوت والبنزين والذي بلغ 3000 ليتر.
وأوضحت المديرية عبر صفحتها على الفيسبوك أنه تبين عند فحص خزانات المحطة عن طريق وضع كاشف المياه أن لونه قد تغير من اللون الأبيض إلى اللون الأحمر، وذلك لوجود مياه بكمية 2000 ليتر من أصل كمية الاحتياطي في خزان البنزين وكمية 1000 ليتر مياه من أصل كمية الاحتياطي في خزان المازوت.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وإغلاق الخزانات التي تحوي المادة المخالفة والتغريم بمبلغ 99 مليوناً و345 ألف ليرة سورية.
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