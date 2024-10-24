ارتفاع أسعار النفط

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم معوضة خسائر الجلسة السابقة.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 95 سنتاً أو 1.27 بالمئة إلى 79.51 دولاراً للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع دولار أو 1.41 بالمئة مسجلة 71.77 دولاراً للبرميل، وذلك وسط قلق بشأن الإمدادات.

وزادت أسعار الخام قرابة 4 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، ما يسهم في تعويض خسائر الأسبوع الماضي التي بلغت أكثر من 7 بالمئة.

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