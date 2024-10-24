“ضجيج يعبث بالروح”… ضمن مهرجان الماغوط المسرحي في حماة

حماة-سانا

تتواصل فعاليات مهرجان الماغوط المسرحي على خشبة مسرح المركز الثقافي بمدينة حماة، حيث شهد اليوم الثاني منه عرض مسرحية “ضجيج يعبث بالروح”، تأليف وإخراج محمد أحمد خوجة.

ولفت خوجة في تصريح لمراسلة سانا إلى أن مهرجان الماغوط يمثل نافذة مهمة جداً للعروض المسرحية، مشيراً إلى أن العرض يقدم نموذجاً لصوت إنساني قوي احتجاجاً ضد النظام العالمي الذي تقوده أمريكا.

وأضاف خوجة: إن العرض يحاكي مشاهد الدمار في غزة مع توجيهه دعوة لشعوب العالم كله للوقوف بوجه الظلم والحروب.

يشار إلى أن المسرحية من تمثيل موفق محناية ومؤيد الدرع، ومساعدة مخرج غدير حمشو، والإضاءة والموسيقا لأنس شربجي وخيرالله قنطقجي.

ويستمر المهرجان الذي انطلق أمس الأول حتى الـ 24 من الشهر الجاري وتقدم عروضه في المراكز الثقافية بحماة وسلمية.

المهرجان يعرض جوليا إخراج غدير حمشو في ثقافي حماة، إضافة لعرض المحرقة تأليف وإخراج الفنان زيناتي قدسية في ثقافي سلمية.

سهاد حسن

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