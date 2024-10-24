بريشة مواهب شابة … 40 لوحة بمعرض فني بحماة

حماة-سانا

قدم مركز يحيى تويت للفنون التشكيلية نتاج المواهب الشابة التي تتدرب به عبر معرض فني ضم 40 لوحة متعددة الأساليب والمدارس الفنية وذلك في صالة نقابة الفنانين التشكيليين بحماة.

وبين المشرف على المعرض الفنان يحيى تويت أن المعرض يضم نتاج عمل 24 مشاركاً ومشاركة بعد أن خضعوا لدورات بشكل مستمر على مدار العام، موضحاً أنه يسعى لإقامة المعارض بشكل مستمر، دعماً للمواهب لرفد الحركة التشكيلية بفنانين جدد لتتاح لهم فرصة التواجد والحضور في عالم الفن التشكيلي.

المشاركون في المعرض أكدوا أهميته دعماً لهم، كما بينت طالبة طب الأسنان في جامعة حماة نبال سيلماني التي شاركت بـ 6 لوحات واقعية بالألوان الخشبية والرصاص، منوهة بأهمية تقديم منتجات المواهب الشابة لتشجيعها.

وشاركت رولا العجي بـ 7 لوحات جسدت من خلالها البورتريه لشخصيات مشهورة ومناظر طبيعية بالألوان المائية والرصاص.

يشار إلى أن المعرض افتتح أمس ويستمر لمدة أسبوع.

سهاد حسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen