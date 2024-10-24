“غناء الحياة”.. أمسية أوبرالية للسوبرانو سمية حلاق في دار الأسد للثقافة والفنون

دمشق-سانا

أقامت هيئة دار الأسد للثقافة والفنون مساء اليوم أمسية أوبرالية لسوبرانو السويسرية من أصل سوري سمية حلاق وذلك على خشبة مسرح الدراما بدمشق.

وحملت الأمسية الغنائية الأوبرالية عنوان “غناء الحياة” وقدمت فيها مجموعة من المؤلفات الكلاسيكية العالمية بمشاركة الرباعي الوتري ديمة خيربك (كمان أول)، ودافيد ميليكونيان (كمان ثاني)، وراما البرشه (فيولا )، ومحمد نامق (تشيللو) وهنري أيوب (بيانو).

وتحمل سمية حلاق ذخيرة أوبرالية غنية قدمت العديد من أدوار السوبرانو مع قادة فرق موسيقية في مسارح عدة مثل لا موننيه بروكسل، و مسرح زاك بزوريخ ، وأوبرا فلاامس بآنفيرس، والأوبرا الملكية في كوبنهاغن، والمسرح الكبير في بلوكسمبورغ.

وقالت حلاق في تصريح لمراسل سانا: أردت من خلال الغناء أن نعيش معا لحظات من السلام بصحبة الموسيقا ممزوجة بمشاعر نعيشها يوميا وخاصة أننا بأمس الحاجة للسلام في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.

يذكر أنه عام 2018 رشح البرلمان البلجيكي سمية حلاق لجائزة نساء السلام عن منظمتها غير الحكومية باسم 1 2 3 أمل وحب وحياة لأجل السلام.

يزن المصري

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