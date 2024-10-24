فيلم (كاميرة أبو زعبوط) في سينما الكندي بدمشق

دمشق-سانا

قدمت سينما الكندي مساء اليوم فيلما سينمائيا تحت عنوان(كاميرة أبو زعبوط) للكاتب الدكتور محمد عامر المارديني وإخراج هشام فرعون وبطولة جمال العلي و فريد واكيم .

وتضمن الفيلم الذي أقامه فريق رؤية في دار الأسد للفنون مع المؤسسة العامة للسينما قصة لرجل يلقب بأبو زعبوط عمل على إضافة الذكاء الاصطناعي للكاميرا فأصبحت تقرأ أفكار الآخرين وتظهر الامور السلبية التي يفكرون بها.

بدوره لفت المخرج هشام فرعون في تصريح للصحفيين الى أن عمل اليوم هو كوميدي يظهر المفارقة الكبيرة بين الشكل والمضمون والتي تحدث عنها معظم فلافسة العالم منوهاً بأننا نحتاج للحقيقة في بلدنا ونتصالح مع أنفسنا وندرك ما يعتلينا من ايجابيات وما يعترضنا من سلبيات.

فيما أوضحت المذيعة أروى شاهين في تصريح لسانا أن هذا العمل يرمز لتقابل الوجوه الادبية والفكرية والسينمائية بأسلوب قصصي يحمل النقد بأسلوب جميل وكوميدي.

كما بينت كمية التلاحم والإبداع داخل فريق رؤية التطوعي بتقديم أعمال سينمائية فكرية وسمعية وبصرية متكاملة من كتابة واخراج وتصوير واضاءة وانتاج في ظل غياب هذا الاختصاص أكاديمياً.

زينب علي

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