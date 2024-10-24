الموت يستأذن للدخول في رابع عروض مهرجان السويداء المسرحي

السويداء-سانا

تواصلت مساء اليوم عروض مهرجان السويداء المسرحي السابع على خشبة قصر الثقافة في المدينة بمسرحية الموت يستأذن للدخول من تأليف وودي آلان وإعداد وإخراج فارس الحلبي .

وحاول العرض الذي استمر قرابة الساعة أن يعكس فكرة الحياة والموت وصراع المرض مع الموت حسب النص المسقط للعربية بسينوغرافيا وديكور اخذ من أكثر من مدرسة ومن خلال الممثِّلين فارس الحلبي بدور “نات أكرمن” وفوزي الهادي بدور “الموت” .

وأوضح المخرج في تصريح لمراسل سانا ان العمل فيه شيء من العبث مع ارتجال بعض كوميديا الموقف حيث استطاع أكرم من خلال الحوار والحيلة مع الموت أن يؤجله وهي حالة انتصار تقودنا الى مقولة إذا كان من الموت بداً فمن العار أن تموت جبانا.

واعقبت العرض جلسة حوارية نقدية حوله، رأى فيها عدد من المداخلين أن العرض قدم فرجة مسرحية فيها حيوية وحقق تفاعلية وعكس طاقة الرغبة بالعيش وتحقيق الذات عبر منولوجات شخوصه، وذلك من خلال مجهود كبير على صعيد الإخراج والأداء التمثيلي وتوظيف السينوغرافيا والإضاءة.

شارك في السينوغرافيا لجين الهادي والديكور حسين الباشا وفي الإضاءة فيصل حاطوم وفي الموسيقا فوزي الهادي والصوت يزن عوام .

والمهرجان الذي تنظمه مديرية المسارح والموسيقا ودائرة المسرح القومي بالسويداء ومديرية الثقافة بالمحافظة على مدى سبعة أيام يختتم فعالياته يوم السبت المقبل بإعلان نتائج مسابقة المهرجان لأفضل عرض وتمثيل .

ديار نصر

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