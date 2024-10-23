الأونروا شمال القطاع يشهد كارثة إنسانية في ظل انعدام مستوى الأمن الغذائي

القدس المحتلة-سانا

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن مناطق شمال قطاع غزة تشهد كارثة إنسانية في ظل انعدام مستوى الأمن الغذائي ومنع قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الغذاء والمياه والوقود والدواء.

وقالت القائم بأعمال المكتب الإعلامي للوكالة الأممية في قطاع غزة إيناس حمدان: “إن المشاهد شمال القطاع صادمة ومرعبة والعائلات محاصرة منذ أكثر من أسبوعين، ويتم قصف المنازل والبنى التحتية وحتى منشآتها في تلك المناطق، في ظل عدم السماح بإدخال ما يكفي من الإمدادات والمساعدات الإغاثية للسكان”.

ولفتت حمدان إلى أن معظم المواد الغذائية شمال القطاع نفدت ولا توجد كميات كافية من المياه الصالحة للشرب إضافة إلى عدم إمكانية وصول الفلسطينيين إلى الخدمات والرعاية الطبية اللازمة في الوقت الذي تتعرض فيه المستشفيات للقصف الإسرائيلي المباشر.

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