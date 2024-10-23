الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ضمن مؤتمر علمي في جامعة دمشق ‏

دمشق-سانا ‏

بمشاركة أكاديميين وباحثين مختصين نظم مركز ضمان الجودة في جامعة دمشق ‏بالتعاون مع كلية الهندسة الزراعية وشركة “EMBS” للهندسة الإدارية مؤتمراً ‏علمياً حول الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وذلك في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات ‏بجامعة دمشق.

‏وناقش المشاركون في المؤتمر محاور شملت الزراعة الذكية مناخياً لتحقيق التنمية ‏الزراعية المستدامة والأمن الغذائي، ومشاكل التصنيع الغذائي، ومشاريع المنظمات في ‏الزراعة والأغذية، وكذلك الأمن الغذائي وسياساته.

مديرة مركز ضمان الجودة الدكتورة أميرة نور أكدت في كلمتها خلال الافتتاح أهمية ‏الملتقى لتعزيز فكرة الشراكة المجتمعية بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي في ‏مختلف المجالات، من خلال تناولها موضوع السلامة الغذائية وأهداف التنمية ‏المستدامة والجهود التي تبذلها جامعة دمشق لتحقيق هذه الأهداف. ‏

ونوهت الدكتورة نور بأن ما يميز الملتقى مشاركة طلاب المرحلة الجامعية الأولى ‏والدراسات العليا بمشاريع وأبحاث متميزة تتمحور حول السلامة الغذائية وتحقيق ‏أهداف الأمن الغذائي، من خلال بوسترات تم تقييمها من قبل لجان علمية متخصصة ‏على أمل أن تستفيد الشركات الغذائية والزراعية المشاركة في الملتقى من أفكار ‏ومضامين هذه المشاريع والأبحاث.‏

المهندسة إسراء حمدان رئيسة مجلس إدارة شركة “EMBS” للهندسة الإدارية ‏لفتت إلى أن الملتقى هو الأول بين المنظمات الدولية والشركات الصناعية، ويهدف إلى ‏دمج الجهود المنظماتية والمحلية وجهود الشركات الصناعية لدعم مشاريع التنمية ‏المستدامة وتحقيقها.

وقدمت الدكتورة عفراء سلوم عميدة كلية الهندسة الزراعية في جامعة دمشق محاضرة ‏افتتاحية بعنوان “الأمن الغذائي والتنمية المستدامة”، تحدثت فيها عن تعريف الأمن الغذائي ‏وأبعاده الأربعة “توفر الغذاء والحصول عليه والاستقرار والاستخدام”.

وتطرقت سلوم إلى الأمن الغذائي في سورية ومفهوم التنمية المستدامة وأهدافها في سورية حسب إمكانية تحقيقها بحلول ‏عام 2030، مع عرض لمقاربة شمولية للتنمية الريفية المستدامة وتحدياتها والحلول ‏المقترحة لمواجهتها، وتحدثت عن التنمية الريفية المستدامة في البرنامج الوطني ‏التنموي “الخطة الاستراتيجية سورية 2030” ومحاور البرنامج الوطني التنموي ‏لسورية ما بعد الحرب.‏

ممثل المعهد العربي لعلوم السلامة من دولة الكويت عبد الله الغريب نوه في مداخلة ‏عبر الإنترنت بدور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التفكير ‏الإبداعي والعلمي والذي يقود إلى نتائج تنعكس بشكل إيجابي على تحقيق هذه الأهداف، ‏وتقديم حلول فعالة للتحديات المجتمعية التي تواجه العالم، لافتاً إلى أهمية نشر الوعي وتعزيز المشاركة الفعالة للقضايا الحيوية واستخدام ‏التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لتعزيز المبادرات التي تدعم تحقيق ‏التنمية المستدامة.‏

بدوره أكد الدكتور حسين المحاسنة من كلية الهندسة الزراعية بجامعة دمشق ضرورة ‏التوجه إلى الزراعة الذكية مناخياً لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مبرراً ذلك ‏بالتغيرات المناخية التي تؤدي إلى إحداث تغيير في الأنشطة الزراعية على مستوى ‏النباتات والحيوانات وعلى النظم البيئية الزراعية، حيث تؤدي إلى اختلال العوامل ‏المناخية وتدني الكفاءة الإنتاجية للعديد من الأنواع النباتية والحيوانات الزراعية، ما ‏يهدد بعضها بالانقراض.

‏رافق المؤتمر معرض لمشاريع وأبحاث طلاب كلية الهندسة الزراعية في مجال الأمن ‏الغذائي، إضافة إلى تكريم ممثلي الشركات الراعية والفعاليات الاقتصادية.

هيلانه الهندي وصبا غرة

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